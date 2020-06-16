Юлий Гусман сравнил Ефремова с пьяным гусаром и сообщил о «разрывающейся» душе

Режиссер и телеведущий Юлий Гусман прокомментировал ДТП с участием актера Михаила Ефремова. В интервью «Московскому комсомольцу» Гусман сравнил его с пьяным гусаром и выразил уверенность в том, что душа актера после случившегося разрывается на части.

«Удивительный актер и поразительный человек, и это не фигура речи, не попытка отмазать, подсластить даже не пилюлю, а чудовищный кусок дерьма, который он сам себе свалил на голову», — сказал режиссер о ситуации и отметил, что от алкогольной зависимости страдали многие великие люди.

Гусман добавил, что не планирует никого оправдывать, однако раскритиковал реакцию общества на ДТП. «Но та вонь, которая несется с телеэкранов, из интернета, — это безумная и безнравственная охота на волков. Как будто люди ждали, чтобы наконец сорваться с цепи», — сообщил режиссер. Гусман уточнил, что об аварии высказываются многие люди, у которых «нет ничего за душой, кроме греха и аморальности».

Режиссер напомнил о том, что христианство учит людей прощать и что сейчас «нет куража, а есть разломанный, разъятый на молекулы человек и его живая душа». Гусман также ответил на возможные упреки в жалости к Ефремову: «Понимаю, что Сергей Захаров погиб ни за что. В него влетел пьяный гусар, и все. Но то, что разрывается на части душа Михаила Олеговича Ефремова, я точно знаю».

Вечером 8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам актер не пострадал, он был отправлен под домашний арест.

Позднее актер записал видеообращение, в котором предложил семье погибшего по его вине водителя помощь и заявил о «конце Ефремова». Семья Захарова предложение актера отвергла. Родственники погибшего добавили, что хотели бы для Ефремова высшей меры наказания в виде 12 лет лишения свободы.

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