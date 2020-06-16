Кричавший «Слава Украине» хорватский футболист собрался играть в России

Защитник турецкого «Бешикташа» Домагой Вида собрался играть в России. Об этом сообщает Sporundibi.

По информации издания, 31-летний футболист покинет турецкий клуб по окончании текущего сезона и начнет выступление в Тинькофф Российской премьер-лиге. При этом название его новой команды не называется.

В нынешнем сезоне Вида принял участие в 33 матчах в составе «Бешикташа» и забил четыре мяча. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года. Transfermarkt оценивает стоимость хорвата в 6,5 миллиона евро.

В 2018 году после матча 1/4 финала чемпионата мира между сборными Хорватии и России появилось видео, на котором Вида кричал «Слава Украине!». Позже в сети было опубликовано еще одно видео, на котором защитник снова произносил лозунг украинских националистов.

После этого футболист извинился перед россиянами. Он назвал свои слова ошибкой и отметил, что сделал это непреднамеренно.

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