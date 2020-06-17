Адвокат рассказал о похудении Ефремова после ДТП

После пьяного ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек, актер Михаил Ефремов чувствует себя очень плохо и похудел на шесть килограммов. Об этом после допроса артиста рассказал его адвокат Эльман Пашаев, передает РИА Новости.

Он отметил, что Ефремов признает свою вину в случившемся и сам хочет отправиться в следственный изолятор. На видео, которое опубликовал Telegram-канал Mash, адвокат подчеркнул, что это ответственное и добросовестное намерение со стороны виновника преступления, а также призвал проявить снисходительность к актеру.

Ранее о плохом состоянии артиста рассказывала его домработница Ева Моисеева. По словам женщины, Ефремов почти ничего не ест и не пьет, не употребляет алкоголь и часто вызывает скорую помощь. Нездоровится и его жене Софье Кругликовой.

Вечером 8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре столицы. Его автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам актер не пострадал. На время следственных мероприятий был отправлен под домашний арест.

Позднее актер записал видеообращение, в котором предложил семье погибшего по его вине водителя помощь и заявил о «конце Ефремова». Родные Захарова предложение актера отвергли.

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