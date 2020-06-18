Родившуюся в Лондоне российскую фигуристку удивили танки на улицах Москвы

Российскую фигуристку Тиффани Загорски удивили танки, проезжающие по улицам Москвы. Соответствующее видео спортсменка опубликовала в сторис своего аккаунта в Instagram.

Россиянка выложила ролик с военной техникой с репетиции парада Победы, сопроводив его удивленным смайлом и подписью «так громко». При этом в слове «громко» фигуристка допустила орфографическую ошибку, написав в конце букву «а» вместо «о».

25-летняя Загорски родилась в Лондоне, спортсменка имеет русские, польские, белорусские и ирландские корни. С 2014 года фигуристка вместе с Джонатаном Гурейро представляет Россию в танцах на льду. Пара — трехкратные обладатели Кубка страны.

9 мая парад Победы в Москве не состоялся из-за пандемии коронавируса. После улучшения эпидемиологической обстановки президент России Владимир Путин объявил о проведении мероприятия 24 июня.

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