Арестована вся недвижимость сына главного соперника Лукашенко

В Белоруссии арестовано все недвижимое имущество, принадлежащее Эдуарду Бабарико — сыну Виктора Бабарико, которого считают одним из главных соперников действующего главы страны Александра Лукашенко на предстоящих президентских выборах. Об этом сообщает TUT.BY.
Бабарико-младший лишился права распоряжаться двумя домами и квартирой в Минске. Арест наложен на коттеджи в Мочанах (деревня в Минской области) и в Цне (поселок также под Минском). По информации TUT.BY, в особняке, расположенном в Мочанах, 18 июня прошел обыск. У дома в Цне дежурила машина с людьми в штатском. Эдуард Бабарико постоянно проживает в минской квартире вместе с девушкой. Она заявила изданию, что также ждет обыска.
Арест на недвижимость семьи Бабарико наложил департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля (КГК). Срок ареста не определен.
Виктора Бабарико задержали 18 июня по подозрению в воздействии на свидетелей и сокрытии улик ранее совершенных преступлений. КГК заявил, что деятельность Бабарико контролировалась «кукловодами» из «Газпрома». Президентские выборы в Белоруссии состоятся 9 августа.