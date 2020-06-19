Арестована вся недвижимость сына главного соперника Лукашенко

В Белоруссии арестовано все недвижимое имущество, принадлежащее Эдуарду Бабарико — сыну Виктора Бабарико, которого считают одним из главных соперников действующего главы страны Александра Лукашенко на предстоящих президентских выборах. Об этом сообщает TUT.BY.

Бабарико-младший лишился права распоряжаться двумя домами и квартирой в Минске. Арест наложен на коттеджи в Мочанах (деревня в Минской области) и в Цне (поселок также под Минском). По информации TUT.BY, в особняке, расположенном в Мочанах, 18 июня прошел обыск. У дома в Цне дежурила машина с людьми в штатском. Эдуард Бабарико постоянно проживает в минской квартире вместе с девушкой. Она заявила изданию, что также ждет обыска.

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Арест на недвижимость семьи Бабарико наложил департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля (КГК). Срок ареста не определен.

Виктора Бабарико задержали 18 июня по подозрению в воздействии на свидетелей и сокрытии улик ранее совершенных преступлений. КГК заявил, что деятельность Бабарико контролировалась «кукловодами» из «Газпрома». Президентские выборы в Белоруссии состоятся 9 августа.

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