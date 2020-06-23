В Верховной Раде рассказали о препятствиях для посещения парада в Москве

Глава украинской фракции «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Киев препятствует украинской делегации в посещении парада Победы в Москве. Об этом член Верховной Рады написал в своем Twitter-аккаунте.

«Власть создает серьезные барьеры для визита нашей делегации — хотят лишить нас политической активности, возможности участия в пленарных заседаниях», — рассказал политик. Он также подчеркнул, что его однопартийцы хотят посетить парад Победы, назвав его историческим и знаковым событием как для Москвы, так и для Киева.

Ранее стало известно, что торжественные мероприятия 24 июня в столице посетит президент Белоруссии Александр Лукашенко. По словам российского посла в Минске, решение Лукашенко подтверждает единство подходов двух «братских государств в оценке подвига советского народа, солдат Великой Отечественной войны».

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