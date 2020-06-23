Впавший в депрессию из-за коронавируса мужчина убил жену и сына

Жителя Орландо (США, штат Флорида) Смита Риверу обвинили в двойном убийстве, его жертвами стали жена и сын. Об этом сообщает местный новостной телеканал WFLA.

Тела убитых 57-летней Джоди и 21-летнего Мэтью с огнестрельными ранениями были обнаружены в их доме в воскресенье. Появившийся на месте преступления отец семейства во время осмотра полицейскими сразу же признался в содеянном. Согласно полицейскому отчету, 59-летний Ривера также признался в попытке убийства некоего мужчины, который, по его словам, проживает в его доме, однако не имеет отношения к его семье. Пострадавший, имя которого в отчете изменено, рассказал, что Ривера выстрелил в него несколько раз, а затем выгнал из дома. После этого стрелок сел в машину и уехал, а когда вернулся, в доме уже была полиция.

Как рассказала сестра стрелка, в последнее время ее брат, отец троих детей, был в депрессии из-за пандемии коронавируса. По ее словам, скрывшийся из дома раненый мужчина — другой сын Риверы.

В настоящий момент Смит Ривера находится под стражей, ему предъявлено обвинение в двух убийствах первой степени и покушении на убийство с применением огнестрельного оружия.

В конце марта сообщалось о британце, убившем свою жену на пятый день после введения карантина из-за пандемии коронавируса. Пара состояла в браке 45 лет. У них осталась дочь.

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