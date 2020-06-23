Самолет с баннером «Жизнь белых имеет значение» пролетел перед матчем АПЛ

Самолет с баннером White Lives Matter («Жизнь белых имеет значение») пролетел над стадионом «Эмирейтс» в Манчестере перед стартовым свистком встречи Английской премьер-лиги (АПЛ) между местным «Сити» и «Бернли». Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел сразу после того, как футболисты обеих команд встали на колено, поддержав движение Black Lives Matter («Жизнь чернокожих имеет значение»). Личность пилота самолета до сих пор не установлена, его разыскивает полиция. Футболисты и «Бернли», и «Манчестер Сити» раскритиковали действия летчика.

Матч в рамках 30-го тура английского чемпионата прошел в понедельник, 22 июня, и завершился со счетом 5:0 в пользу «Манчестер Сити». После возобновления сезона 17 июня игроки всех клубов АПЛ встают на колено перед стартовым свистком матчей, а на футболках игроков вместо фамилий нанесены надписи Black Lives Matter.

Таким образом руководство лиги совместно с командами решили поддержать протестное движение, возникшее в США и странах Западной Европы после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Работавший охранником мужчина умер 25 мая во время жесткого задержания полицейскими.

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