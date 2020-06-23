«Лестер» потерял очки в матче с аутсайдером АПЛ

«Лестер» на своем поле сыграл вничью с «Брайтоном» в матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 23 июня, и завершилась со счетом 0:0. В начале матча гости получили право на пенальти, но голкипер «лис» Каспер Шмейхель отразил удар Нила Мопе. Во втором тайме преимуществом владел Лестер, но воплотить его в забитые мячи хозяева не смогли.

«Лестер» набрал 55 очков и продолжает занимать третье место в турнирной таблице. Аутсайдер АПЛ «Брайтон» с 33 очками находится на 15-й позиции.

В следующем туре «Лестер» 1 июля на выезде сыграет с «Эвертоном». «Брайтон» днем раньше на своем поле встретится «Манчестер Юнайтед».

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