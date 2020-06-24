Футболиста и тренера итальянского клуба дисквалифицировали за богохульство

Защитник итальянской «Фиорентины» Мартин Касерес и главный тренер клуба Джузеппе Якини дисквалифицированы за богохульство. Об этом сообщает Football Italia.

По решению дисциплинарного комитета Серии А, игрок пропустит два матча, а специалист — один. Оскорбляющие чувства верующих фразы представители команды из Флоренции произнесли после своих удалений во время матча чемпионата против «Брешии».

Игра в рамках 27-го тура прошла в понедельник, 22 июня, и завершилась со счетом 1:1. Отмечается, что расслышать оскорбительные высказывания Касереса и Якини удалось благодаря отсутствию на трибунах болельщиков.

«Фиорентина» на данный момент занимает 13-е место в турнирной таблице. В активе команды 31 набранное очко. Итальянский чемпионат был приостановлен в начале марта из-за пандемии коронавируса. Турнир возобновился 20 июня.

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