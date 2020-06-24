Захарова назвала больным вновь оскорбившего Путина грузинского журналиста

Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на оскорбления в адрес президента России Владимира Путина, высказанные журналистом грузинского телеканала Mtavari Arkhi Георгием Габуния. Ее слова передает РИА Новости.

Захарова процитировала реакцию главы ведомства Сергея Лаврова, который недавно прокомментировал «истерику грузинских журналисток». «Вы больные, девочки», — вспомнила его высказывание представитель министерства, заявив, что такая оценка «более чем уместна».

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22 июня Габуния в своей программе Post Factum заявил, что является солдатом слова и, находясь на поле битвы, использует свое оружие — слово. Далее он задается вопросом, жалел ли Путин «оружия для Грузии». «Разве что не сбросил на нашу землю атомную бомбу», — добавил телеведущий. Также он отметил, что не боится смерти и не сомневается в правдивости версии о подготовке покушения на него главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

В июле 2019-го телеведущий в эфире осыпал ругательствами Путина, по-русски назвав его «вонючим оккупантом», а также заявил, что Путину и «его рабам» нет места «на нашей красивой земле». В МИД России осудили оскорбления в адрес президента. Позже, в июне 2020 года, в Тбилиси арестовали россиянина, которого подозревают в подготовке заказного убийства Габунии.

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