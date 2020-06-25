Стюардесса разъяснила выводы о пассажирах самолетов по их одежде

Стюардесса, чье имя не называется, разъяснила, какие выводы делают члены экипажа о пассажирах самолетов по одежде, которую те надевают в путешествие. Об этом пишет Daily Express.

По ее словам, от нарядов туристов напрямую зависит первое впечатление о них — в частности, бортпроводница считает, что им следует выглядеть красиво и опрятно, а также быть трезвыми и приятно пахнуть.

«Когда я вижу женщину или мужчину, которые одеты со вкусом, мне кажется, что они способы соблюдать приличия и, вероятно, будут вести себя хорошо», — пояснила сотрудница авиакомпании, подчеркнув, что во время полета важно быть добрым, отзывчивым и вежливым в процессе общения.

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В то же время путешественники, осуществляющие дальние перелеты, могут зайти в самолет в одном костюме, чтобы «произвести хорошее впечатление», а затем заменить его другим, более комфортным.

Кроме того, еще одна стюардесса считает, что, если «одеться с умом», можно претендовать на бесплатное повышение класса обслуживания на борту. «Вы должны выглядеть так, будто часто путешествуете. Только не делайте выбор в пользу дизайнерской одежды. Это правда помогает: некоторым клиентам могут отказать в повышении класса, если они не будут одеты надлежащим образом», — заключила она.

7 апреля неизвестный член экипажа раскрыл пассажирам самолетов способ произвести хорошее впечатление на стюардесс во время авиаперелета. По его словам, в первую очередь речь идет о правильном использовании багажных полок — необходимо разместить свою сумку таким образом, чтобы крышка свободно закрывалась.

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