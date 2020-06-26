Девушка перестала мыться из-за редчайшей болезни

У жительницы американского города Ратдрам, штат Айдахо, нашли аквагенную крапивницу — редчайшее заболевание, которым страдают около 50 человек в мире. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Кожа 23-летней Рейчел Феттер покрывается волдырями при любом контакте с водой. «Реакция на воду впервые проявилась, когда мне было 18, — рассказывает она. — Помню, приняла душ и, пока сохла, заметила сыпь. Я решила, что дело в мыле, которое я использовала, и попробовала другую марку. Но всякий раз после душа у меня снова начиналась крапивница». Со временем вода стала вызывать у девушки жгучую боль, которая не проходила несколько дней. Лишь после этого она обратилась к врачу и узнала свой диагноз.

Из-за аквагенной крапивницы девушка перестала мыться каждый день. Теперь она делает это не чаще двух раз в неделю и заранее принимает обезболивающее перед душем. «Так же я реагирую на собственный пот, — утверждает она. — Когда долго гуляю с собакой, на руках, ногах и ладонях появляются волдыри. Надеюсь, когда-нибудь эту болезнь научатся лечить. А до тех пор мне остается пить лекарства и стараться быть настолько сухой, насколько это возможно».

В 2019 году студентка из английского города Лестер, графство Лестершир, рассказала о жизни с редким заболеванием — синдромом Клейне — Левина. Из-за нее девушка может проспать до 22 часов в сутки.

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