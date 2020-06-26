Участница караоке-вечеринки попыталась взять высокую ноту и попала в больницу

Жительница китайского города Далянь, провинция Ляонин, чуть не погибла из-за разрыва аневризмы сосуда в мозгу после того, как попыталась взять высокую ноту на караоке-вечеринке. Об этом сообщает Daily Mail.

55-летняя женщина по фамилии Чжан участвовала в семейной караоке-вечеринке. Она спела две песни подряд и попыталась спеть классическую китайскую народную песню «Тибетское нагорье», известную своей высокой тональностью. Во время пения женщина почувствовала мучительную головную боль и головокружение, а затем ее начало тошнить.

Перепуганные родственники отвезли Чжан в больницу. Врачи установили, что у пациентки во время исполнения песни произошел разрыв аневризмы сосуда в мозгу. Ей провели двухчасовую экстренную операцию и восстановили сосуд. Сейчас китаянка проходит реабилитацию в больнице.

Врачи пояснили, что аневризма образовалась в мозгу Чжан уже давно из-за высокого кровяного давления и диабета. Из-за интенсивного пения в караоке сосуд разорвался.

Аневризма — выпуклость в кровяном сосуде, которая появляется при ослаблении его стенки. Разрыв находящейся в мозгу аневризмы приводит к субарахноидальному кровоизлиянию. Обычно пациенты с такими симптомами погибают в течение двух недель. Половина выживших остаются с тяжелым повреждением мозга и инвалидностью.

Ранее сообщалось, что бывшей участнице конкурсов красоты из американского штата Делавэр удалили часть черепа. Врачи установили, что у нее произошел разрыв аневризмы сосудов головного мозга.

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