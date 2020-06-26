Предприятиям Дальнего Востока помогут с переобучением кадров

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК) поможет дальневосточным предприятиям с переобучением кадров на фоне сложной ситуации с трудоустройством из-за пандемии коронавируса. Соответствующее поручение дал вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, передает ТАСС.

«Нам необходимо закрывать те специальности, которых не хватает. Так, сейчас есть нехватка кадров на стройках. Нужно проработать программу по обеспечению обучения людей с целью их занятости по всему Дальнему Востоку», — заявил Трутнев.

По его словам, в частности, АРЧК профинансирует переобучение работников в Забайкальском крае, где из-за пандемии число безработных выросло в четыре раза.

Полпред также поручил АРЧК представить доклад о ситуации на рынке труда в регионах Дальнего Востока. «Буду ждать доклад по каждому региону: какие люди требуются, что необходимо сделать для их переобучения», — уточнил он.

До конца 2024 года в России будет реализован национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!