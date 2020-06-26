В деле о гибели 19-летнего футболиста появились подробности

Появились подробности в деле о гибели 19-летнего грузинского футболиста Георгия Шакарашвили. Об этом сообщает Agenda.ge.

Грузинская полиция задержала 17 человек. В деле также есть несколько свидетелей. В частности, это фотограф, который был на вечеринке с участием футболиста. Он рассказал о случившейся там драке, однако Шакарашвили среди ее участников не было. По словам свидетеля, спортсмен вместе с другом дожидались автомобиля, чтобы покинуть место праздника. В это время их атаковали неизвестные, и Шакарашвили удалось убежать.

На поиски пропавшего Шакарашвили были брошены десятки спасателей и дайверов. Тело футболиста обнаружили спустя четыре дня после сообщений о пропаже. Последний раз живым спортсмена видели в окружении друзей на вечеринке.

Шакарашвили — воспитанник академии клуба «Сабуртало». По мнению руководства, у него были перспективы стать игроком основного состава команды.

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