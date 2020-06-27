Найден точный метод предсказания распространенных болезней

Японские ученые научились предсказывать ряд распространенных болезней за три года до их развития. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство «Киодо».

Специалисты университетов Хиросаки и Киото разработали метод точного определения вероятности развития около 20 заболеваний, в частности, диабета, деменции, артериосклероза, гипертонии, хронической почечной недостаточности, остеопороза, ожирения, ишемической болезни сердца и ряда других.

С помощью искусственного интеллекта они создали систему анализа медицинских показателей человека по 20 категориям, которая также учитывает данные о физическом состоянии человека, его генетической предрасположенности, образе жизни и вредных привычках. Разработка велась на основе данных примерно 20 тысяч человек.

«Мы смогли с высокой степенью точности предсказать вероятность развития заболеваний у человека в течение последующих трех лет», — заявил профессор Ясуси Окуно из университета Киото. По мнению ученых, их метод позволит предотвратить развитие заболеваний, заранее предприняв определенные шаги и изменив образ их жизни.

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