Тактаров порассуждал об отсутствии возможности выпить

Бывший боец смешанного стиля (MMA) и актер Олег Тактаров в Instagram порассуждал об отсутствии возможности выпить.

Один из подписчиков посчитал, что актер был пьян во время прямого эфира в соцсети. Тактаров отреагировал на комментарий, сказав, что ему некогда выпить. «Когда мне бухать? Фильм сделал, это сделал, починил все. Я бы с удовольствием, но когда мне это сделать? Тут на велосипеде покатался, там встретился, там написал, там сценарий. Когда мне с бодуна-то быть?» — задался вопросом он.

10 июня Тактаров порассуждал об устроенном актером Михаилом Ефремовым смертельном ДТП и посчитал, что алкоголизм необходимо лечить. По его мнению, теперь актеру окажут помощь.

Тактаров известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в 1990-х. Россиянин долгое время проживал в США, где после завершения бойцовской карьеры начал сниматься в кино.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!