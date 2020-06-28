Путин отказался опускать руки в критической ситуации

Президент России Владимир Путин отказался даже допустить мысль о том, что в критической ситуации у него могут опуститься руки. Об этом он заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» . Его слова приводит РИА Новости.

«Я в такой позиции нахожусь уже не первый год, когда не имею права даже подумать о том, что вообще, а в критической ситуации тем более могут опуститься руки», — сказал глава государства. По его мнению, подобные кризисы должны, наоборот, и его самого, и всех, кто работает вместе с ним, мобилизовывать для решения вопросов, стоящих перед властями страны.

Ранее 28 июня Владимир Путин рассказал, что посетил «красную зону» медицинского центра в Коммунарке, где лечат людей с коронавирусной инфекцией для того, чтобы «убедиться своими глазами, как там все устроено». Российский лидер добавил, что «все были против» его похода, но он проконсультировался со специалистами и выяснил, как защититься от заражения.

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