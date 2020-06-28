Бывший футболист сборной Словакии умер в возрасте 40 лет

Бывший футболист сборной Словакии Мариан Чишовский умер в возрасте 40 лет. Об этом сообщается на сайте чешского клуба «Виктория Пльзень».

Игрок завершил карьеру в 2014 году, тогда же у него был диагностирован боковой амиотрофический склероз. Заболевание является неизлечимым, средняя продолжительность жизни пациентов с таким диагнозом составляет от трех до пяти лет. В сентябре прошлого года от этой болезни умер бывший игрок «Зенита» и сборной Нидерландов Фернандо Риксен.

Последним клубом Чишовского была «Виктория». с которой он выиграл чемпионат Чехии по итогам сезона-2012/13. Также защитник выступал за румынскую «Тимишоару», словацкие «Гуменне», «Интер», «Жилину» и «Артмедиа Петержалка». В составе сборной Словакии Чишовский провел 15 матчей.

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