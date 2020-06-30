В ЦИК Белоруссии назвали собравших достаточное количество подписей кандидатов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии назвала кандидатов, собравших достаточное количество подписей для выдвижения на президентские выборы. Об этом сообщает РИА Новости.

Среди них действующий президент Александр Лукашенко, заключенный под стражу по делу Белгазпромбанка Виктор Бабарико, бывший депутат парламента Анна Канопацкая, Сергей Черечень, Андрей Дмитриев и жена заключенного под стражу блогера Сергея Тихановского Светлана.

Валерий Цепкало не смог собрать достаточного количества подписей для выдвижения своей кандидатуры.

Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. Два соперника действующего главы государства, блогер Сергей Тихановский и экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, были арестованы, что вызвало акции протеста. Позже МВД начало доследственную проверку в отношении Валерия Цепкало после заявления некоего гражданина Турции о «противоправной деятельности» участника президентской гонки. Лукашенко утверждал, что белорусским спецслужбам удалось предотвратить майдан и на кону стоит независимость республики.

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