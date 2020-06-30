Тайсон Фьюри пожаловался на расизм

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри рассказал о присутствующем в его повседневной жизни расизме по отношению к белым. Об этом сообщает Daily Mail.

Спортсмен рассказал, что во время поездок за рулем водители других автомобилей часто высовываются из окон, называют его «цыганской девкой» и едут дальше. Фьюри отметил, что на дверях пабов и ресторанов он иногда видит предупреждения о том, что администрация заведения вправе не пускать цыган. Боксер также добавил, что лично для него существует лишь одна раса — раса людей.

16 июня авторитетный журнал The Ring составил рейтинг лучших боксеров-тяжеловесов современности. Фьюри занял в списке первое место.

В активе 31-летнего Фьюри, 30 побед, 21 из которых нокаутом. Спортсмен из-за своего происхождения носит прозвище Цыганский Король и является действующим чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

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