Раскрыта себестоимость ракеты российского «Морского старта»

Себестоимость пуска одного носителя с плавучего космодрома «Морской старт» (Sea Launch) оценивается в 3,8-5,0 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости, ссылаясь на «Росатом».

Согласно документу, подготовленному в госкорпорации, при условии проведения с плавучего космодрома от одного до шести стартов в год стоимость ракеты составит 3,8 миллиарда рублей. Если пуск будет проводиться раз в два года, то цена носителя вырастет до 5 миллиардов рублей.

В документе «Росатома» не указывается, какая ракета использовалась для расчета стоимости пусковых услуг.

В июне РИА Новости, ссылаясь на госкорпорацию, сообщило, что стоимость «Морского старта» составляет 11 миллиардов рублей.

В том же месяце агентство со ссылкой на «Росатом» сообщило, что восстановление работоспособности «Морского старта» потребует 84 миллиарда рублей (около 1,2 миллиарда долларов).

Также сообщалось, что «Росатом» отказался от покупки «Морского старта», который его современный владелец, компания S7, согласно некоторым данным, планирует продать из-за отсутствия финансирования.

В марте руководитель Института космической политики Иван Моисеев заявил, что «Морской старт» из-за своей ненужности будет распилен на металлолом.

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Работа по созданию плавучего космодрома началась в 1995 году. Учредителями компании стали Boeing, Ракетно-космическая корпорация «Энергия», норвежское судостроительное предприятие Kvaerner (современный Aker Solutions), украинские конструкторское бюро «Южное» и завод «Южмаш». В 2009 году «Морской старт» объявил о банкротстве. После реорганизации ведущую роль в проекте получила «Энергия». В 2018 году группа компаний S7 закрыла сделку по покупке имущественного комплекса проекта, став полноправным хозяином плавучего космодрома. Общая сумма сделки, включая вывод из консервации, составила около 150 миллионов долларов. Изначально с «Морского старта» запускалась украинская ракета «Зенит-3SL».

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