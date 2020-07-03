Члена Зала славы UFC арестовали за пьяное вождение

Бывший боец смешанного стиля (MMA) американец Пэт Милетич задержан за пьяное вождение. Об этом сообщает MMA Junkie.

52-летнего спортсмена арестовали 29 июня. После предъявления обвинений Милетичу выписали штраф и выпустили на свободу. Примечательно, что задержание американца случилось за три недели до его возвращения к соревнованиям. 18 июля Милетич должен подраться с бывшим чемпионом мира по боксу Майклом Нанном. Поединок пройдет по правилам кикбоксинга.

Для Милетича это второй арест за последние два года. Впервые за вождение в пьяном виде американца задержали в 2018 году. Милетич — член Зала славы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Он — первый чемпион организации в полусреднем весе.

Милетич завершил выступления в MMA в 2008 году. Всего за карьеру он провел 38 боев. Американец одержал 29 побед, потерпел семь поражений. Еще два поединка с его участием завершились вничью.

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