Фергюсон поддержал Нурмагомедова после смерти отца

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон в Instagram поддержал россиянина Хабиба Нурмагомедова после смерти отца Абдулманапа Нурмагомедова.

Фергюсон выразил соболезнования Нурмагомедову и его семье. «Держись, приятель! Уважение твоему отцу Абдулманапу. Он будет в первых рядах, когда мы, надеюсь, все же сразимся», — написал американец.

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57-летний Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля. Специалист был госпитализирован в апреле, тогда ему диагностировали коронавирус. Причиной смерти стали осложнения после перенесенного заболевания.

Соболезнования российскому бойцу выразил президент России Владимир Путин. Он лично позвонил Нурмагомедову-младшему.

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