Сотрудники ГИБДД устраивали постановочные аварии ради денег

В Северной Осетии два сотрудника ГИБДД устраивали постановочные аварии ради получения денег. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное управление МВД.

Полицейские действовали в сговоре с владельцами транспортных средств. Организовав ряд ДТП, они причинили страховым компаниям ущерб более чем на один миллион рублей.

Обоих сотрудников уже уволили из органов и завели на них уголовное дело по статье «Мошенничество». Теперь бывшим правоохранителям грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Москве задержаны замминистра науки и высшего образования статс-секретарь Марина Лукашевич. Ее подозревают в мошенничестве на 40 миллионов рублей. Ее пособником в этом деле стал еще один высокопоставленный сотрудник министерства.

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