В Петербурге сгорели восемь автомобилей

Восемь автомобилей сгорели в результате пожара на территории бизнес-центра «Торгбыттранс» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

Причиной происшествия стало возгорание автомобильной цистерны и стоящего рядом с ней автомобиля. Площадь пожара на момент прибытия спасателей составила 400 квадратных метров.

В результате огонь уничтожил пять грузовых и три легковых машины. Погибших и пострадавших, по предварительной информации, нет.

В 2019 году два автомобиля сгорели после аварии на Садовом кольце в Москве. Пострадавших в результате также не было.

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