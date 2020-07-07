Украинский министр назначала на должности с помощью интуиции и гороскопов

Исполняющая обязанности министра энергетики Украины Ольга Буславец призналась, что при подборе кадров в свое ведомство прибегает к помощи гороскопов и полагается на собственную интуицию. Об этом она заявила в интервью «Экономической правде».

«Скажу вам честно, что иногда на этих собеседованиях я прислушиваюсь к своей интуиции, потому что очень хорошо чувствую людей. Я рождена под знаком Рыб, а это очень интуитивные люди, меня эта интуиция очень часто спасала и оберегала, поэтому благодарю Бога, что она у меня есть», — рассказала Буславец о назначениях на должности в министерство энергетики.

Она добавила, что так выясняет, способны ли те или иные люди на решение поставленных задач. «Но я не работала с ними настолько плотно, чтобы дать им оценку либо приоритезацию с точки зрения профессиональных качеств», — отметила она.

Ольга Буславец исполняет обязанности главы министерства энергетики Украины с 16 апреля.

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