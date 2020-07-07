Российский вирусолог рассказал о существовании вакцин от коронавируса

В мире уже существуют вакцины, которые способны на время защитить от коронавируса. Об этом сообщил вирусолог, заместитель директора отдела вакцин американского госагентства Food and Drug Administration (FDA) Константин Чумаков, передает «Интерфакс».

«За последние десять лет появилась масса работ, которые показывают, что и другие вакцины вызывают такую временную защиту. Этот абсолютно простой и дешевый способ, который грешно не использовать», — отметил он, имея в виду существующие живые вакцины от полиомиелита и других болезней. Он пояснил, что особенность таких вакцин в том, что они повышают защиту организма не только от конкретного вируса, но и от остальных инфекций.

По словам Чумакова, живые вакцины впервые появились в СССР. Советский вирусолог Марина Ворошилова около 50 лет назад обнаружила, что пациенты, которых привили такой вакциной, болеют гриппом почти в четыре раза реже, чем те, кто проходил вакцинацию непосредственно от гриппа. В связи с этим, по мнению вирусолога, для профилактики коронавируса следует «использовать неспецифическую защиту, вызываемую живыми вакцинами».

Вместе с тем вирусолог отметил, что, несмотря на потенциал живых вакцин, борьба с коронавирусом должна продолжаться «по всем фронтам». Это, в частности, касается и разработки специальной вакцины.

Ранее директор центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что три прототипа российской вакцины от коронавируса успешно прошли испытания на способность формировать иммунный ответ и показали эффективность. 18 июня первым добровольцам ввели опытную вакцину от коронавируса, разработанную Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи. Каких-либо осложнений или побочных реакций у них не выявлено.

В июле российской вакциной от коронавируса заинтересовалась Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Как рассказала главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан, организация хотела бы видеть российских разработчиков в «Тестах солидарности» для разрабатывающихся вакцин.

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