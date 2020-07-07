Разоблачителя сталинских репрессий попросили посадить за педофилию

Прокурор попросил суд назначить главе карельского «Мемориала», правозащитнику Юрию Дмитриеву, обвиняемому в сексуальном насилии над приемной дочерью, 15 лет колонии. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает «Интерфакс».

Дмитриев, занимавшийся поиском захоронений расстрелянных и восстановлением прав реабилитированных жертв сталинских репрессий, был задержан в 2016 году. Изначально его обвинили в изготовлении детской порнографии, поводом для этого стали снимки его малолетней дочери в полуголом виде. В 2018 году правозащитник был оправдан по этой статье, но затем стал фигурантом нового дела. Историка обвинили в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери.

Ранее сообщалось, что 155 деятелей культуры и науки, в числе которых Владимир Познер, Борис Гребенщиков и Антон Долин, обратились в Верховный суд Карелии с просьбой освободить из СИЗО обвиняемого в педофилии историка, правозащитника Юрия Дмитриева.

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