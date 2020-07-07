Турция испытала С-400 против F-16

Турция на авиабазе Мюртед продолжает испытания российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» против американских самолетов F-16 Fighting Falcon и F-4 Phantom II, сообщает Fighter Jets World.

Издание отмечает, что тесты предполагают полет истребителей на больших и малых высотах. Соответствующие испытания зенитных ракетных систем планируется завершить в ноябре.

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В ноябре 2019 года на YouTube появился ролик испытаний Турцией в провинции Анкара на истребителях четвертого поколения F-16 Fighting Falcon приобретенных у России комплексов С-400 «Триумф».

В июле того же года военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил, что в библиотеке целей российских ЗРС американский истребитель F-16 Fighting Falcon различных модификаций числится как «стандартная цель».

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