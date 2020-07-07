Плюс-сайз-модель показала на видео 9 домашних образов в купальниках за 9 секунд

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Английская плюс-сайз-модель Искра Лоуренс (Iskra Lawrence) продемонстрировала свое тело в откровенных нарядах и порадовала поклонников. Соответствующий девятисекундный ролик появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных кадрах знаменитость показала 9 домашних образов в бикини, нижнем белье и спортивной одежде бренда Aerie. Например, один из ее нарядов состоял из велосипедок лавандового цвета и белого бюстгальтера, а другой — из голубого купальника с завышенной талией. Модель также попозировала в черных лосинах и спортивном топе, а затем появилась на ролике в бикини белого цвета, дополнив образ панамой в тон.

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Подписчики оценили внешний вид модели и выразили свое восхищение в комментариях под публикацией. «Боже, выглядишь потрясающе! И только родила? Да ты горяча!», «Мне понравились все наряды!», «Видео такое же милое, как и ты», «Очаровательная мама!», «Преклоняюсь перед твоей красотой», — писали они.

В мае Искра Лоуренс показала живот после родов. На размещенных кадрах знаменитость позирует в спортивных штанах молочного цвета и сером бюстгальтере. В описании к фотографии она рассказала, что регулярно увлажняла кожу во время беременности и призвала своих читателей не пренебрегать уходом за собой.

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