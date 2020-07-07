Ранившего ножом полицейских россиянина отправили к психиатру

Московский городской суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима 29-летнего жителя города Назрань Магомеда Хашагульгова, ранившего ножом полицейских. В тюрьме ему придется проходить принудительное лечение у психиатра в амбулаторных условиях. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает столичная прокуратура.

Суд установил, что 11 августа 2018 года Хашагульгов, находясь в продуктовом магазине на Волгоградском проспекте, похитил три банки слабоалкогольного ароматизированного напитка. Охранник вызвал полицейских, которые обнаружили нарушителя порядка возле торговой точки. Полицейские попросили предъявить документы и хотели досмотреть россиянина, но тот неожиданно выхватил имевшийся у него нож и нанес колющий удар в лицо сотрудника, его напарника он ударил два раза в область шеи и плеча.

Произошедшее заметил местный участковый, который оказался рядом. Он выхватил табельное оружие и открыл огонь, что позволило задержать подозреваемого. Действия участкового в этой ситуации признаны прокуратурой правильными. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ («Грабеж, совершенный с применением насилия») и по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

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