Израильская разведка сорвала заговор Ирана

Израильское разведывательное агентство «Моссад» сорвало заговор с целью нападения на несколько израильских посольств. Об этом сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на репортаж канала Channel 12.

Согласно сообщениям телеканала, заговор был спланирован Ираном. Отмечается, что объектом нападения должны были выступить посольства страны в Европе и по всему миру. Несмотря на то что израильские власти подвергли цензуре список конкретных стран, в которых должны были совершиться атаки, новостной канал подчеркнул, что сотрудничество с этими государствами помогло предотвратить нападения.

Channel 12 не раскрыл других подробностей сюжета, источники информации также не были названы. Иран в свою очередь на данный момент никак не прокомментировал предполагаемый заговор.

В 2012 году, после покушения на израильских диппредставителей в Индии и Грузии, Израиль обвинил Исламскую Республику в аналогичной схеме действий, однако Тегеран отрицал свою причастность к событиям. В СМИ звучали предположения, что теракты против израильтян могли быть вызваны убийством в январе 2012 года иранского физика-ядерщика, в котором Иран обвинил Израиль.

Репортаж телеканала последовал на фоне слухов в СМИ о том, что Израиль в начале июля осуществил масштабную диверсию на ядерном объекте в городе Нетенз в иранской провинции Исфахан, в результате чего там произошел взрыв и начался пожар.

О взрыве на ядерном объекте стало известно 2 июля. После того как в прессе появились сообщения о пожаре, в Организации по атомной энергии Ирана, не вдаваясь в подробности, сообщили, что на объекте имел место некий инцидент. Городские власти лишь подтвердили, что там произошел пожар. Власти заверяли, что работа на объекте, несмотря на ЧП, не останавливалась.

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