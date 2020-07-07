В России число случаев заражения коронавирусом превысило 694 тысячи

В России общее число случаев заражения коронавирусом превысило 694 тысячи. Об этом сообщает в своем Telegram-канале оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации.

За последние сутки выявлено 6368 новых случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 10 494 летальных исхода, выздоровели 463 880 человек.

По данным на 6 июля в стране было зарегистрировано свыше 687 тысяч случаев заражения.

Ранее сообщалось, что Минкомсвязь в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции разработала систему отслеживания по геолокации номера телефона не только зараженных лиц, но и тех, кто находился с ними в контакте. За основу будут использовать данные Минздрава о номере телефона заразившегося.

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