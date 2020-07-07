На Украине задержали двух россиян

В Киеве задержали двух россиян, сообщает Национальная полиция Украины. Об этом пишет ТАСС.

Граждане России были задержаны по подозрению в планировании «серии тяжких преступлений». По данным Нацполиции, россияне якобы являлись членами вооруженных формирований, работали на спецслужбы РФ и принимали участие в военных конфликтах на территории разных государств.

Оперативниками был установлен автомобиль, на котором передвигаются мужчины, и вероятное место их нахождения.

В декабре 2019 года сообщалось, что сотрудники киберполиции Ивано-Франковской области совместно с оперативниками Службы безопасности Украины раскрыли преступную группу, продававшую секретную военную информацию клиентам, в том числе из России. По их данным, соответствующие базы данных с информацией, составляющей военную тайну, злоумышленники покупали в даркнете.

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