Назван способ избежать смерти от сердечного приступа и инсульта

Статины помогают избежать смерти от сердечных приступов и инсультов у пожилых. К такому выводу пришли ученые Бригамской женской больницы в Бостоне. Об этом сообщается в статье, опубликованной в Journal of the American Medical Association.

Исследователи проанализировали данные о состоянии здоровья 300 тысяч человек в возрасте 75 лет и старше, при этом 57 тысяч принимали статины — препараты для снижения уровня холестерина в крови. Исследователи сравнили выборку людей, которым были выписаны статины, с теми, кто не получал препараты, хотя и имел те же клинические показатели.

Наиболее часто назначаемым статином оказался симвастатин, однако в настоящее время чаще назначаются статины с более высокой дозой и более высокой интенсивностью. Обычно эти препараты хорошо переносятся, у ряда пациентов наблюдаются побочные эффекты, из-за чего те могут прекратить прием лекарств. В исследовании не учитывалось, бросали ли испытуемые принимать препараты.

В целом, прием статинов связан со значительно меньшим риском смерти (на 25 процентов) от нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, а также на 20 процентов уменьшалась вероятность сердечных приступов и инсульта. Эта связь наблюдалась и для людей старше 90 лет.

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