Грибы проросли сквозь асфальт на российской дороге

На улице Гиляровского в Москве сквозь новый асфальт проросли грибы. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Hue».

В коротком 12-секундном ролике женщина за кадром рассказала, что у нее во дворе три гриба «пробили себе толстенный новый асфальт». «Мы вам рады», — пошутила она.

Ранее врач Александр Мясников рассказал россиянам об опасности грибов, которые впитывают в себя вредные вещества из почвы. Он добавил, что в грибах совсем мало белков — три процента. Кроме того, они плохо усваиваются из-за высокого содержания хитина, который не переваривается. В Роспотребнадзоре россиянам посоветовали собирать грибы вдали от загрязненных дорог и магистралей, а незнакомые виды грибов лучше пропускать.

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