Обыкновенные хомяки из России и Европы признаны исчезающим видом

Международный союз охраны природы признал исчезающим видом обыкновенных хомяков, которые обитают в России и Европе. Об этом сообщает издание The Guardian.

Специалисты обнаружили, что за последние годы численность хомяков значительно сократилась. Причиной этого стало резкое уменьшение рождаемости. Если в прошлом у самок рождалось больше 20 детенышей в год, то теперь на свет появляются лишь пять или шесть хомячат. Биологи предполагают, что это может быть связано с распространением интенсивного сельского хозяйства, глобальным потеплением и растущим световым загрязнением. Если проблема не будет решена, вид вымрет в течение 30 лет.

Обыкновенный хомяк — самый крупный представитель подсемейства хомяков, вырастающий до 34 сантиметров в длину и весящий около 700 граммов. В прошлом они были распространены по всей Евразии от Бельгии до северо-запада Китая, а в России — от Смоленска на западе до Енисея на востоке.

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