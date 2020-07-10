В Москве умерли еще 29 человек с коронавирусом

В Москве за сутки умерли еще 29 человек с коронавирусом. Об свидетельствуют данные столичного оперштаба, опубликованные на сайте.

Общее число умерших в столице достигло 4116.

Накануне скончались 28 пациентов.

Ранее сообщалось, что в некоторых регионах России смертность от коронавируса по итогам июня снизится и будет меньше, чем в мае. С таким предсказанием выступила вице-премьер Татьяна Голикова. Перед этим она рассказала, что наибольший уровень смертности пациентов с коронавирусом в мае был зарегистрирован в Центральном, Северо-Западном и Приволжском федеральных округах.

На 10 июля в России выявлено 713 936 случаев коронавируса, 11 017 летальных исходов. Выздоровели 489 068 человек.

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