Брат задержанного Фургала выразил уверенность в его невиновности

Юрий Фургал, брат губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, подозреваемого в организации убийств и покушении, выразил уверенность в невиновности политика. Об этом он заявил РИА Новости.

Фургал связывает уголовное преследование своего брата с политикой. «В данное время ничего другого сказать не могу», — констатировал он.

Отмечается, что у губернатора есть три брата и четыре сестры. Старший из братьев — Вячеслав — был депутатом Законодательной думы Хабаровского края и скончался в июне этого года.

Губернатора Хабаровского края задержали в ночь 9 июля (по московскому времени). Его подозревают в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийств двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — из-за разногласий в бизнесе. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Фургал признать вину отказался.

Сергей Фургал возглавил регион в сентябре 2018 года.

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