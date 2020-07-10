Названа дата начала богослужений в соборе Святой Софии

Мусульманские богослужения в соборе Святой Софии (Айя-Софии) начнутся 24 июля, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал турецкий лидер в своем обращении к нации, в настоящее время быстрыми темпами ведутся подготовительные работы, а сам собор для проведения богослужений откроется 24 июля одновременно с пятничной молитвой.

Кроме того, Эрдоган подчеркнул, что платный вход в Святую Софию будет отменен, посетить собор бесплатно смогут все желающие — как местные жители, так и иностранцы, как мусульмане, так и представители других религий.

Ранее Государственный совет Турции — высший административный суд — единогласно объявил незаконным и отменил решение кабинета министров от 1934 года, присваивающее Собору Святой Софии статус музея.

Айя-София была основана в VI веке византийским императором Юстинианом и более тысячи лет была крупнейшим христианским храмом. После захвата Константинополя турками в 1453 году собор был переделан в мечеть. В 1934 году основатель современной Турции Мустафа Кемаль Ататюрк присвоил святыне статус музея.

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