Более 20 подмосковных больниц вернулись к плановой работе

Плановый прием пациентов возобновился в более 20 подмосковных больницах после улучшения эпидемиологической ситуации, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. Ее слова приводятся на сайте областного правительства в пятницу, 10 июля.
«В первую очередь, мы восстанавливаем плановую помощь в многопрофильных стационарах по тем направлениям, которые были наиболее востребованы у жителей. Это кардиология, неврология, хирургия, травматология», — рассказала она.
По ее словам, перед возвращением к прежнему формату работы в больницах проведена обязательная дезинфекция помещений, а все сотрудники прошли медобследование.
15 июня губернатор Андрей Воробьев поручил максимально быстро возобновить оказание плановой медицинской помощи в регионе.
Ранее сообщалось, что в стоматологических поликлиниках оказание плановой помощи возобновится с 15 июня. Плановая госпитализация в стационарные отделения больниц возобновилась 8 июня.