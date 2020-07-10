Более 20 подмосковных больниц вернулись к плановой работе

Плановый прием пациентов возобновился в более 20 подмосковных больницах после улучшения эпидемиологической ситуации, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. Ее слова приводятся на сайте областного правительства в пятницу, 10 июля.

«В первую очередь, мы восстанавливаем плановую помощь в многопрофильных стационарах по тем направлениям, которые были наиболее востребованы у жителей. Это кардиология, неврология, хирургия, травматология», — рассказала она.

По ее словам, перед возвращением к прежнему формату работы в больницах проведена обязательная дезинфекция помещений, а все сотрудники прошли медобследование.

15 июня губернатор Андрей Воробьев поручил максимально быстро возобновить оказание плановой медицинской помощи в регионе.

Ранее сообщалось, что в стоматологических поликлиниках оказание плановой помощи возобновится с 15 июня. Плановая госпитализация в стационарные отделения больниц возобновилась 8 июня.

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