Воробьев дал поручение по работе медицинских учреждений

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил максимально быстро возобновить оказание плановой медицинской помощи в регионе. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.
«Мы видим большое количество обращений жителей, которым необходимо быстрее попасть в поликлинику, в стоматологию, сделать плановую операцию», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом областного правительства.
Ранее сообщалось, что в стоматологических поликлиниках оказание плановой помощи возобновится с 15 июня. Плановая госпитализация в стационарные отделения больниц возобновилась 8 июня.
1 июня президент России Владимир Путин поручил возобновить плановую работу по оказанию в больницах первичной и специализированной медицинской помощи. Она была приостановлена из-за пандемии коронавируса. После улучшения эпидемиологической ситуации введенные ранее ограничения начали постепенно отменять.