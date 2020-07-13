Раскрыта стоимость отдыха российских звезд на отечественных курортах

Российские артисты отправились на отечественные курорты в условиях закрытых границ на фоне пандемии коронавируса. «Комсомольская правда» раскрыла стоимость их отдыха.

В частности, многие знаменитости проводят отпуск в Крыму — например, певица Алена Свиридова на все лето уехала на дачу в Керчи. В свою очередь, актер Павел Прилучный отправился на полуостров на машине вместе с детьми и актрисой Мирославой Карпович — там он пользуется арендованной яхтой, загорает на диких пляжах и купается в открытом море.

Стоимость такого отдыха, отмечает издание, может обойтись в несколько сотен тысяч рублей — недельное проживание в люксовом номере четырехзвездочного отеля в Крыму в среднем стоит около 100 тысяч рублей, а перелет в Симферополь из Москвы и обратно — от 12 тысяч рублей на человека.

Другие звезды отправились в Сочи: там уже отдохнули телеведущие Оксана Федорова, Ксения Бородина, Екатерина Андреева и Лера Кудрявцева со своими семьями. В санатории, где проживала Кудрявцева, ее также навещали Анфиса Чехова, Катя Гордон и Эвелина Бледанс.

Сергей Лазарев и Анна Семенович поселились в дорогих отелях — там Лазарев впервые посетил баню под открытым небом, а Семенович — отдыхала у бассейна, предпочитая его морю с переполненными пляжами. Певица отметила в соцсетях, что на курорте находятся множество ее знакомых, которые «все время куда-то приглашают».

По информации издания, отдых в Сочи обходится артистам как минимум в полмиллиона рублей: так, две недели с питанием в номере люкс санатория, где отдыхает Кудрявцева, стоят 480 тысяч рублей на двоих. Стоимость перелета туда и обратно из Москвы начинается от девяти тысяч рублей.

Актер Стас Ярушин и актриса Алена Бабенко отдыхают в Геленджике — городе-курорте с самым теплым на Кубани морем. Стоимость стандартного номера в отеле, где проживала Бабенко, стоит 100 тысяч рублей на человека, перелет из столицы и обратно обойдется минимум в восемь тысяч рублей.

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Семьи актеров Андрея Мерзликина, Павла Деревянко и Сергея Светлакова предпочли Черному морю Алтай с проживанием на экокурортах, баней, путешествиями по краю и сплавам по Катуни. Отмечается, что стоимость трехкомнатных апартаментов на неделю, к примеру, на выбранном Деревянко экокурорте составляет 442 тысячи рублей в неделю на двоих, перелет из Москвы и обратно — 17 тысяч рублей на человека.

Безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в России состоялся в начале июня. На первом этапе открылись санатории с медицинской лицензией. Также власти разрабатывали правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли. Полноценно курортный сезон в стране был запущен 1 июля.

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