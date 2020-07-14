Полиция начала расследование в отношении сына Криштиану Роналду

Полиция португальского острова Мадейра начала расследование в отношении 10-летнего сына форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду. Об этом сообщает The Sun.

Правоохранительные органы изучают видео, на котором мальчик самостотельно управляет гидроциклом. Ролик в социальных сетях разместила сестра футболиста, а затем удалила его. Португальская пресса утверждает, что видео было снято в Пол-ду-Мар у юга Мадейры.

Начальник местной морской полиции Геррейро Кардосу напомнил, что для использования гидроциклов необходима лицензия, которую можно получить только после совершеннолетия. Нарушившим правила грозит штраф до трех тысяч евро.

В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел 39 матчей в составе «Ювентуса» во всех турнирах. Португалец отметился 32 голами и семью результативными передачами.

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