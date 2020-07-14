В России задумали упростить оформление недвижимости

В Госдуму внесен законопроект, уточняющий порядок учетно-регистрационных действий и содержащий ряд поправок к закону «О государственной регистрации недвижимости». Авторы документа задумали упростить порядок электронного оформления объектов недвижимого имущества, говорится в сообщении Федеральной кадастровой палаты, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Одно из положений законопроекта предусматривает упрощение порядка подачи электронных заявлений о государственной регистрации права и кадастровом учете объекта недвижимости, не связанных с переходом и ограничением прав. Подавать такие заявления можно будет без использования электронной подписи. Идентифицировать россиян будут через аккаунт на портале госуслуг.

«Эта мера сократит временные затраты граждан на подачу заявления в орган регистрации прав, так как не нужно будет тратить время и средства на оформление электронной подписи», — отмечается в сообщении.

Авторизовавшись через портал Госуслуг, граждане смогут подать электронные заявления о кадастровом учете в связи с изменениями основных сведений об объекте недвижимости, учете и регистрации права собственности на жилой или садовый дом, на земельный участок или земельные участки, образованные путем перераспределения земель. Кроме того, можно будет оформить заявку на внесение в Единый госреестр сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.

В настоящее время все эти процедуры проводятся при наличии документов, заверенных электронной подписью заявителя.

Ранее, в июне, сообщалось, что Росреестр и Федеральная нотариальная палата (ФНП) разработали меры по совершенствованию информационного взаимодействия двух ведомств. Ожидается, что развитие сотрудничества позволит оптимизировать процесс регистрации прав на недвижимость.

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