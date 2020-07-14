США анонсировали производство перспективной вакцины от коронавируса

Производство перспективной вакцины от коронавирусной инфекции в США начнется до конца текущего лета, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Белого дома.

«Когда точно начнется производство материалов для вакцины? Вероятно, через 4-6 недель. Мы будем ее активно производить до конца лета», — отметил собеседник телеканала. Он также рассказал, что Соединенные Штаты намерены произвести 300 миллионов доз к началу следующего года.

6 июля сообщалось, что ВОЗ заинтересована в российской вакцине от коронавируса. Кроме того, организация хотела бы видеть российских разработчиков в «Тестах солидарности» для разрабатывающихся вакцин.

По состоянию на 14 июля в мире число зарегистрированных случаев заражения COVID-19 превысило 13 миллионов в 188 странах. За весь период пандемии скончались 570 924 инфицированных, более 7,1 миллиона человек выздоровели.

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