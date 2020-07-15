В Британии вспомнили о россиянке с кукольным лицом и огромными мышцами

Известный британский таблоид посвятил статью россиянке Юлии Винс, которая популярна в своей стране уже около восьми лет. Материал о девушке с кукольным лицом и огромными мышцами появился на сайте Daily Star.

Известно, что российские СМИ начали выпускать публикации о спортсменке с 2013 года. Тогда девушка из Саратова прослыла «мускулистой Барби» за счет своей необычной внешности.

По словам 24-летней россиянки, впервые она пришла в тренажерный зал в 15 лет с целью стать сильнее, чтобы обрести уверенность в себе. Позже спорт увлек ее так сильно, что она решила заняться им профессионально. На сегодняшний день она является мастером спорта международного класса по пауэрлифтингу.

Для поддержания формы Винс тренируется четыре-пять раз в неделю и придерживается строгой диеты, которая в основном включает в себя рыбу, яйца, овощи, бобы, рис и гречку.

Just watched the documentary on Netflix @gamechangersmovie Even @kaigreene decided to try plant based diet 😱 I know many of my followers are vegetarians. How do this diet affect to your strength and energy? I want to try it 😌 #thegamechangers #plantbasediet #powerlifting #veganbodybuilding Фото опубликовано @julia_vins

В своем Instagram-блоге, который насчитывает миллион подписчиков, россиянка регулярно демонстрирует процессы тренировок, а также делится с поклонниками упражнениями на разные группы мышц.

Спортсменка отметила, что раньше обращала внимание на критику пользователей сети в сторону ее «чересчур мускулистого» тела, однако теперь она старается сосредотачиваться только на позитивных комментариях.

«Некоторые подписчики из России говорят мне, что женщина должна только готовить, воспитывать детей, заниматься уборкой, и в этом заключается ее миссия. Они советуют мне не тратить время на спорт. К сожалению, это стереотипы, и я ничего не могу с этим поделать. Они не могут понять, что женщина может делать то, что она хочет. Сейчас я стараюсь не вспоминать плохое», — поделилась она.

В апреле 63-летняя женщина-бодибилдер показала поклонникам спортивное тело, выполняя упражнения в туфлях на шпильках во время самоизоляции на фоне вспышки коронавируса. На размещенном в Instagram видео Лесли Максвелл (Lesley Maxwell) запечатлела процесс одной из тренировок и восхитила подписчиков своим внешним видом.