Доказано наличие развитого интеллекта у древних людей

Фото: University of Tokyo

Международная группа исследователей из Японии, Гонконга и Эфиопии нашла артефакт, который был сделан непосредственным предком современного человека — человека прямоходящего Homo erectus. Он представляет собой ручной топор, изготовленный из кости, а не из камня, как все другие подобные находки. Об открытии, которое доказывает наличие развитого интеллекта у древних людей, сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Топор обнаружили при раскопках в Эфиопии на археологической стоянке Консо-Гардула. Предыдущие группы ученых находили здесь каменные орудия труда, которые древние люди изготавливали путем откалывания кусков камня, пока край не становился острым. Расположение костяного артефакта в слоях отложений указывает на его возраст, равный 1,4 миллиона лет.

Инструмент был сделан из бедра бегемота, в длину достигал 13 сантиметров, а один из краев бал заострен с помощью камня. По мнению ученых, топор использовался для разделки туш животных. Находка доказывает, что Homo erectus были достаточно умны, чтобы изготавливать относительно сложные орудия труда. Однако ученые пока не могут объяснить, почему в качестве материала была использована кость, а не более прочный камень,